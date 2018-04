Ultras Juventus infervorati a Vinovo, ma c’è chi la fa grossa: un tifoso vuole “incistare” i suoi, la frase fa il giro del web

Contestazione o no? La Juventus è stata accolta a Vinovo da moltissimi tifosi e c’è chi ha parlato di un rapporto non idilliaco con una parte degli ultras. Nel mirino ci sarebbero le recenti prestazioni bianconere, tra cui l’uscita dalla Champions League col Real Madrid, il pari a Crotone e la sconfitta col Napoli. C’è anche, però, chi è di un’altra teoria: i tifosi sono a Vinovo per incitare la squadra. Anzi, per “incistare” la squadra, come è stato detto da uno juventino particolarmente infervorato. Il verbo usato da un tifoso ha infatti fatto il giro del web. Uno degli ultras in questione è stato intervistato da Premium e ha detto che era lì per “incistare” la squadra e non per contestarla.

Ha usato la parola “incistare” più volte e con convinzione. Non contento, ha fatto pure un video che ha postato sui social network e pure lì è stato chiaro, a suo modo: «Vogliamo “incistare” la Juventus, non date retta ai giornalisti, non contestiamo». Con una cosa del genere, i social sono subito andati a nozze e su Twitter sono nate prese in giro di ogni tipo. Resta il fatto che in italiano il verbo “incistare” ha un altro significato, mentre in torinese significa appunto incitare o caricare. Certo, non è un verbo che si utilizza nelle scuole, ma non è neppure uno strafalcione vero e proprio. La contestazione passa adesso all’Accademia della Crusca.

Intervista ad un ultras juventino su Premium: “Noi siamo venuti qua a Incistare la squadra, non a contestarli, a Incistarli” Incistare 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ZVuU6dHZOg — Francesco Littera (@fralittera) 25 aprile 2018

Un autorevole capo ultrà juventino intervistato da @PremiumSportHD dopo la contestazione di Vinovo: “Noi del gruppo Tradizione siamo venuti a INCISTARE la squadra, non a contestarli, a INCISTARLI” 😆@davmon76 #JuveNapoli #Juve pic.twitter.com/G7rhIFZFhm — nonleggerlo (@nonleggerlo) 25 aprile 2018