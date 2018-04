Kalidou Koulibaly ha lasciato il segno nel cuore dei tifosi del Napoli dopo il gol alla Juventus: a Torre Annunziata nasce la pizza col suo nome

Kalidou Koulibaly, dopo il gol…la pizza. La rete segnata di testa dal difensore azzurro al 90′ di Juventus-Napoli, valsa tre punti importantissimi per la squadra di Sarri, aha portato alla creazione di una pizza col suo nome. Come riporta Napoli Today, da oggi nel locale ‘A Purtecella’ di Torre Annunziata si potrà gustare la ‘Pizza Koulibaly’: i suoi ingredienti? Come riportato: patè di olive nere (ingrediente che rimanda al suo incarnato), provola di Agerola (che rispetto al fior di latte oppure alla mozzarella di bufala, ha un gusto più forte, per ricordare la forza del calciatore), noci sbriciolate e scaglie di Parmigiano Reggiano (un rimando alla “croccantezza” della partita di domenica scorsa).

https://twitter.com/sololamaglia10/status/988709627692044289