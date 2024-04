Lopetegui Milan: «Va aiutato da un dirigente», il parere dell’ex rossonero

Filippo Galli, ex giocatore del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del possibile arrivo di Lopetegui in panchina

Da giorni La Gazzetta dello Sport avvalora l’ipotesi di un arrivo di Lopetegui al Milan. Ecco cosa ne pensa Filippo Galli, ex giocatore rossonero, intervistato dallo stesso quotidiano.

BIGLIETTO DA VISITA – «Se diventerà il prossimo allenatore del Milan, si presenterà con una Europa League vinta dopo aver battuto l’Inter in finale. Come biglietto da visita non è male…».

L’UOMO GIUSTO PER IL MILAN – «Questo lo dirà il campo. É vero, al Madrid e al Porto le cose per lui non sono andate bene, però da c.t. della Spagna ha ottenuto grandi risultati, proponendo un calcio spettacolare, e a Siviglia ha vinto. Se il Milan cerca un tecnico con esperienza e capacità di lavorare con i giovani, Lopetegui può essere un profilo interessante».

IBRA – «Quello che conta è che la scelta venga condivisa da tutto il management, con Ibrahimovic in testa ovviamente. Se sarà così non ho dubbi: Zlatan lo proteggerà e lo metterà nelle condizioni migliori»