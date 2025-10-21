Union SG Inter, Chivu rivela le scelte di formazione: «In attacco difficile decidere, ma tutti danno il massimo. Pio ha dimostrato questa cosa»

Union SG Inter, Chivu rivela le scelte di formazione che lo hanno portato a preferire Pio Esposito a Bonny come partner d’attacco di Lautaro

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita del 3° turno di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise. Il tecnico nerazzurro ha parlato delle sue scelte di formazione, in particolare riguardo al reparto offensivo, e della competizione interna tra i suoi attaccanti.

I MOTIVI DIETRO LE SCELTE DI FORMAZIONE, SOPRATTUTTO IN ATTACCO – «Un po’ tutto, il fatto che si gioca dopo 72 ore ma anche perché Pio ha dimostrato di saperci stare e dare il suo contributo alla squadra. Meritano tutti di giocare, poi le scelte sono difficili da fare davanti, tutti e 4, anche Marcus quando sta bene… ne posso scegliere solo 2 ma sono felice di come stanno rispondendo, mettono tutto a disposizione della squadra e riescono anche a fare gol».

Le dichiarazioni di Chivu evidenziano il buon momento dell’Inter e la crescita del gruppo, pronto a scendere in campo con determinazione anche in Champions League.