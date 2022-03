Uruguay, Vecino torna negativo ma non può andare in Cile: il motivo

Uruguay, il centrocampista nerazzurro Matias Vecino non potrà volare in Cile dopo essersi negativizzato dal Covid: il motivo

Mathias Vecino è tornato negativo dal Covid ma non potrà comunque partecipare alla sfida della sua Nazionale contro il Cile.

Il motivo è presto spiegato. Le norme vigenti in Cile sono stringenti con i non residenti nel Paese e quindi per il centrocampista dell’Inter servirebbero altri giorni per poter entrare. Lo riporta Sky Sport.