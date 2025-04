Utrecht Ajax 4-0, la Pasqua amarissima di Francesco Farioli: l'Ajax è stanco. Super Rodriguez, autore di una doppietta - Calcio News 24

L’Ajax è praticamente in caduta libera: un poker che fa riflettere con la squadra olandese in crisi. Il racconto.

L’anno scorso l’Ajax aveva toccato uno dei punti più bassi della stagione prendendo 4 gol a Utrecht e ritrovandosi al penultimo posto in classifica alla nona giornata. Ma in quel caso, la gara era finita 4-3 e, ad un certo momento sembrava che la sfida fosse favorevole ai lancieri, capaci di passare dal 2-0 al 2-3, prima di subire il ribaltone decisivo.

Oggi, nell’anticipo pasquale del turno numero 31, la capoclassifica si è presentata a Utrecht con ben 9 punti di vantaggio sul Psv secondo e il conteggio nella testa di quanti giorni manchino alla certificazione matematica del titolo. Morale: anche stavolta il poker è stato servito, per di più senza alcuna risposta.

Ed il 4-0 finale è stato oggettivamente umiliante, anche se magari le conseguenze non saranno troppo nefaste. E dire che la partita era iniziata con un doppio legno nella stessa azione dopo appena 3 minuti: la palla deviata su un cross di Hato era andata sul palo e Brobbey non era stato bravo nel mettere dentro, colpendo la traversa. Da lì in poi, gli episodi sono stati tutti favorevoli ai padroni di casa.

A colpire per primo, al minuto 29, è stato l’ex Haller, protagonista di una prova tra il naif e l’abulico, ma bravo a deviare in rete in qualche maniera un invito di Horemans, colpendo con entrambi i piedi mentre Gaaei lo buttava già. Nella ripresa ha imperversato Rodriguez, ventunenne in prestito dal Celta Vigo, soggetto a cui conviene prestare un occhio. Suo il 2-0 con una fuga propiziata da uno spunto di Cathline, il suo tiro a tu per tu col portiere ha trovato una deviazione di Hato e la palla ha superato la linea quando Kaplan l’ha allontanata via.

Dopo l’ora di gioco ha firmato il 3-0 scherzando Hato e mettendo la sfera dove Matheus non poteva arrivarci con una bella conclusione a giro. Il quarto asso lo ha calato Aaronson a 5 minuti dal termine, un destro rasoterra che ha totalmente sorpreso il portiere brasiliano. Giovedì il Psv avrà l’opportunità in casa Twente di portare lo svantaggio a 6 punti.

Il margine è ancora rassicurante per l’Ajax, purché non siano la versione pasquale. L’Utrecht raggiunge al terzo posto il Feyenoord e vivrà certamente uno sprint appassionante per conquistarsi il diritto al preliminare di Champions League