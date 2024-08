Vaciago SVELA: «Chiesa non ha MAI voluto rinnovare con la Juve, la trattativa è andata COSì»

Le parole di Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, sul futuro di Federico Chiesa alla Juventus. I dettagli

Guido Vaciago ha parlato a Sky Sport del futuro di Federico Chiesa con la Juventus.

LE PAROLE – «Quello che ci risulta è che Chiesa abbia sempre rifiutato tale opzione, non avendo mai voluto parlare di rinnovo con la Juventus, anche perché le richieste presentate dai bianconeri erano al ribasso. Non ci sono molte squadre che vorrebbero garantire certi ingaggi, soprattutto per un calciatore che deve tornare a essere ciò che è stato prima. Chiesa ha davanti a sé il rischio di fare una stagione ai margini. In tal senso, potrebbe avere meno opportunità nella prossima estate. Quello cui stiamo assistendo è una nuova postura da parte della Juventus nei confronti dei giocatori che sono fuori dal progetto e, quindi, sul mercato».