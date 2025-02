Vaciago: «Chiamatela Ex Gen, la strategia Juve è chiara. Sulle cifre per Fagioli dico questo»

Le parole di Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, sulle cessioni della Juventus dei suoi prodotti della Next Gen. Tutti i dettagli in merito

Guido Vaciago ha analizzato a Tuttosport le cessioni della Juve dei suoi prodotti della Next Gen.

CESSIONI NEXT GEN – «Dall’estate a oggi, i frutti del progetto seconda squadra hanno generato poco più di 90 milioni di euro. Soldi che hanno parzialmente bilanciato le uscite, rendendo il disavanzo di mercato plausibile per l’austerity ordinata dall’alto. E – attenzione! – non è affatto uno scandalo, come sostiene chi parla di ‘smantellamento’».

FAGIOLI – «Quella di Fagioli, semmai, colpisce per il contesto che ha accompagnato gli ultimi due anni del ragazzo. D’altronde, tutti quelli che lo vedono in allenamento sono pronti a giocarsi la casa su un futuro da fenomeno, mentre il resto del mondo, che lo vede solo in partita, non riesce mai a esserne convinto fino in fondo. È difficile capire adesso se 19 milioni siano tanti o pochi».

EX GEN – «Cherubini e Biraghi presentavano, come futuro della Juve, Soulé, Miretti e Fagioli. Non sono ancora passati tre anni e quel futuro è altrove. In questo caso chiamatela Ex Gen».