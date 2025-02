Vaciago sentenzia: «Motta ha due obiettivi per restare alla Juve, ora deve ricordarsi una cosa»

Le parole di Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, sull’eliminazione della Juventus dalla Champions League. Tutti i dettagli in merito

Guido Vaciago ha analizzato su Tuttosport l’eliminazione della Juve dalla Champions League.

ELIMINAZIONE – «Il Psv era battibile e la Juve doveva batterlo. Questa Juve giovane resta la Juventus e Motta dovrebbe ricordarselo anche quando parla, senza difendere quello che, per esempio, il suo capitano non difende».

OBIETTIVI E FUTURO – «Ieri uno dei compiti che gli era stato affidato non è stato portato a termine. E questo peserà nel giudizio finale sul suo operato. Anche perché non è stato eliminato contro il Real Madrid per un rigore che non c’era all’ultimo minuto, ma contro il Psv e dopo una serie di errori evitabili. A Motta rimangono il quarto posto e la Coppa Italia, ma in campionato si è giocato già molti bonus e i margini di errore si sono ridotti al minimo».