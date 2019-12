Valencia, Celades: «Atalanta squadra fisica. Muriel e Gomez attaccanti di livello»

Valencia e Atalanta si affronteranno negli ottavi di Champions League: il commento del tecnico iberico Celades sui rivali

Intervenuto ai canali ufficiali del Valencia, il tecnico del club Celades ha stilato l’identikit dell’Atalanta, prossimo avversario degli spagnoli in Champions League.

«E’ una squadra molto fisica, con un grande potenziale offensivo, gioca con tre centrali difensivi e ha attaccanti di buon livello come Muriel e Papu Gomez. Vedremo come arriveremo a quella partita. Percorso della Dea nel girone? Ha dato molto in questo ultimo periodo, ha guadagnato il passaggio con una grande vittoria. Ha lo stesso allenatore da tempo, gli stessi automatismi, sta facendo una buona annata. Vedremo di conoscerlo con più informazioni possibili».