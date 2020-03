Valentino Rossi ironico: «Visto che la Juve è prima mi piacerebbero i playoff scudetto»

Valentino Rossi, noto pilota italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni, parlando anche dell’assegnazione dello Scudetto in Serie A

SCUDETTO – «Secondo me è un peccato non dare il titolo, perché siamo a due terzi della stagione. Chi è in questo momento prima in classifica tra la Juventus e la Lazio? La Juve, quindi vincerebbe ancora? Allora direi play off e play out. Scherzi a parte, non lo so, sicuramente per i tifosi vedere play off e play out sarebbe sicuramente bello però sarebbe un anno condizionato. Anche le ultime partite che hanno voluto far giocare per forza, anche la Champions League, si guardavano in un’atmosfera particolare. Ci si chiedeva a cosa servisse giocare a calcio adesso, un po’ come se avessero corso in Formula Uno. È un momento in cui lo stop deve aspettare, prima deve star bene tutta la gente e poi dopo si può ricominciare a giocare».