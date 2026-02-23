Connect with us
Valverde assolto dalla UEFA: respinto il reclamo del Benfica, il Real Madrid gongola! I dettagli

1 ora ago

Reclamo Benfica respinto dalla UEFA: nessuna sanzione per Valverde, Real Madrid soddisfatto. Le ultimissime notizie

Il Benfica aveva presentato un reclamo formale alla UEFA sostenendo che Federico Valverde del Real Madrid avesse colpito Samuel Dahl durante l’andata degli ottavi di Champions League; il club portoghese chiedeva un intervento disciplinare dopo l’episodio segnalato nel secondo tempo.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Dopo l’analisi delle immagini e del referto arbitrale, le autorità disciplinari UEFA hanno però deciso di respingere il reclamo, ritenendo che l’azione non costituisse un’infrazione punibile: Valverde quindi non subirà sanzioni per quell’episodio, notizia accolta con sollievo dal Real Madrid.

