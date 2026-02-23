Calcio Estero
Valverde assolto dalla UEFA: respinto il reclamo del Benfica, il Real Madrid gongola! I dettagli
Il Benfica aveva presentato un reclamo formale alla UEFA sostenendo che Federico Valverde del Real Madrid avesse colpito Samuel Dahl durante l’andata degli ottavi di Champions League; il club portoghese chiedeva un intervento disciplinare dopo l’episodio segnalato nel secondo tempo.
Dopo l’analisi delle immagini e del referto arbitrale, le autorità disciplinari UEFA hanno però deciso di respingere il reclamo, ritenendo che l’azione non costituisse un’infrazione punibile: Valverde quindi non subirà sanzioni per quell’episodio, notizia accolta con sollievo dal Real Madrid.