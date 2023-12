Van de Beek, addio Manchester United: pronto a firmare con l’Eintracht

Donny Van de Beek è in Germania per le visite mediche con l’Eintracht Francoforte: addio al Manchester United ad un passo

L’avventura di Donny Van de Beek al Manchester United sta per finire tra poche ore. Un rapporto mai nato tra il centrocampista olandese e i Red Devils, con tante panchine, malumori e poco del talento messo in mostra all’Ajax e che nemmeno il tecnico Ten Hag è riuscito a recuperare.

Come riportato da Sky Sport UK, il calciatore in questo momento si trova a Francoforte, per sottoporsi agli esami medici con l’Eintracht e la firma è attesa nel corso della giornata.