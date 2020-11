Van der Wiel shock: «Ho lottato con attacchi di panico e ansia»

Gregory van der Wiel, terzino olandese, ha parlato di un suo periodo difficile tra ansia e attacchi di panico. Le sue parole

Gregory van der Wiel, ex terzino del Cagliari, ha parlato di un suo periodo difficile in un post sui suoi canali social.

«Ho lottato con attacchi di panico e ansia da oltre un anno. Tutto è iniziato quando mi stavo rilassando a casa a Los Angeles. Non sapevo cosa mi stesse succedendo e ho subito pensato a un attacco di cuore, ma non era così. I disturbi fisici sono aumentati e sono stato esaminato da vari ospedali e medici. Tuttavia, dagli studi non è mai emerso nulla di strano. Poi ho spostato l’attenzione sull’aspetto mentale e ho capito».