Van Dijk non si sbilancia dopo il ko col City: «Il gol annullato? Nel calcio sono gli arbitri a prendere le decisioni. Non importa ciò che dirò perché…»

Van Dijk dopo il ko col City: il difensore del Liverpool ha commentato la rete annullata nel corso del match. Le sue parole ai media

Il Liverpool torna a cadere dopo due vittorie consecutive contro Aston Villa e Real Madrid. All’Etihad Stadium, i Reds sono stati sconfitti per 3-0 dal Manchester City, con un gol annullato a Virgil van Dijk sul punteggio di 1-0. Proprio il difensore olandese, ai microfoni di Sky Sports, ha commentato la decisione arbitrale e la prestazione della squadra, mostrando lucidità e autocritica.

SUL GOL ANNULLATO – «Nel calcio sono gli arbitri a prendere le decisioni chiave e noi dobbiamo affrontarle in campo. Dal mio punto di vista, non ha senso discutere di questo. La realtà è che abbiamo perso 3-0 e questo è un duro colpo».

SULLA DECISIONE ARBITRALE E LE POLEMICHE – «Non importa cosa dico sul gol annullato, perché tutto ciò che dirò finirà sui media e tutta la sosta per le nazionali sarebbe incentrata sul mio commento sulla decisione. Mi concentro solo sul fatto che abbiamo perso. Voi ragazzi potete discutere se avrebbe dovuto essere assegnato o meno».

SULLA PARTITA CONTRO IL CITY – «Il primo tempo è stato difficile, loro erano molto più a loro agio con la palla ed era difficile per i nostri ragazzi metterli sotto pressione. Non credo che ci siano stati molti pericoli, ma Doku ha fatto una buona partita ed è stato difficile per Conor nell’uno contro uno a tratti. Non credo che fossimo in grossi guai, ma avremmo potuto fare di meglio. Abbiamo avuto più slancio nel possesso palla, ma il pressing non è stato sufficiente».

SULLA CONTINUITÀ DEL LIVERPOOL – «Si tratta di trovare costanza e andare avanti. Ora andiamo nei nostri paesi, manteniamoci in forma e siamo pronti per una grande corsa. Non molleremo mai. Siamo a novembre e siamo pronti per una lunga stagione e una grande battaglia».