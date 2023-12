van Hooijdonk shock: «Le donne nel calcio non hanno credibilità»

Le parole di Pierre van Hooijdonk, ex calciatore olandese, sulla presenza delle donne nel mondo del calcio

Pierre van Hooijdonk, ex calciatore olandese e padre dell’attaccante del Bologna, ha rilasciato delle dichiarazioni a Studio Voetbal che stanno facendo molto discutere.

PAROLE – «Poche donne nel calcio maschile, vi pare strano? Il mondo del calcio è un mondo arrogante. Non riesco a immaginare Sarina Wiegman entrare nello spogliatoio di una squadra con giocatori come Rafael van der Vaart. Per me è una questione di credibilità che devi avere nei confronti del tuo gruppo di giocatori. Non dico che le donne non abbiano credibilità, ma ne hanno meno di un uomo. Sembra che tutto debba essere rotto in questi giorni. Penso che possa succedere e succede in molte cose nella società, ma un allenatore donna in Premier League… penso che tu sottovaluti davvero l’effetto che ciò avrà riguardo a una partita in trasferta con un pubblico. Per me donne e uomini sono uguali, ma faccio solo notare che effetto avrebbe sul mondo del calcio. Il mondo del calcio non è la società».