Do You Remember? Il VAR ha 5 anni: lo festeggiamo?

Il VAR compie cinque anni di polemiche e promesse non mantenute: eppure così se ne parlava dopo il primo, storico episodio…

Oggi il Var compie 5 anni. Non sappiamo se in qualche luogo verrà preparata una torta per festeggiarlo (anche perché chi la mangerebbe: il designatore? La Dea della Giustizia? Gli arbitri tutti?). Quel che è certo è che il dibattito attorno all’efficacia di questo strumento non finirà mai e che nessuno può negare che abbia impedito anche errori di solare evidenza.

Nonostante abbia una certa età, centinaia di partite sigli schermi, 5 anni nel calcio sono tantissimi, un tempo corposo che mi fa pensare come un reduce. Perché – insieme ad altri 40.000 – posso dire «Io c’ero», ero presente all’Allianz Stadium quando un intervento in ritardo di Alex Sandro sul cagliaritano Cop determinò il primo rigore decretato “col” Var (e non “dal” Var come erroneamente scriviamo di solito: le parole sono importanti, anche fuori dai film di Nanni Moretti, altrimenti pensiamo che sia una macchina a prendere le decisioni, che restano profondamente umane, persino assembleari, data la quantità di occhi che sovrintendono al mezzo elettronico).

Il calcio italiano entra nel futuro, si disse con una certa solennità in quel 19 agosto 2017, nel quale – per rimanere al dato di campo – Buffon parò il rigore, tanto per affermare che Superman sarebbe stato Superman anche nel 1984 di George Orwell.

Ognuno può fare il bilancio che vuole di questi primi 5 anni, anche perché ogni settimana non manca una raccolta di episodi che induca a fare riflessioni sulla discutibilità (quantomeno) di certe decisioni. Giusto come materiale per il quale facciamo questa rubrica, è piuttosto divertente verificare quali furono le prime reazioni in quei giorni dove il calcio sembrò mutare pelle e forse l’ha fatto davvero.