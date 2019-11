Var Serie B, il presidente Balata: «Rende il clima più sereno»

Var Serie B, il presidente Balata soddisfatto dell’innovazione: «Conferma la nostra capacità, ci sarà un clima più sereno»

Storico traguardo per la Serie B che introdurrà, prima in via sperimentale e poi a partire dai playoff, il Var. Soddisfatto il presidente Mauro Balata, che commenta così:

«Non è stato un discorso facile, la sperimentazione online sarà la prosecuzione di quanto già iniziato lo scorso agosto. Il Var rende il clima più sereno e con quest’innovazione confermiamo la nostra capacità di innovare», le sue parole riportate da Tuttosport.