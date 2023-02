Varane lascia la Nazionale francese: «E’ il momento di fare spazio»

Raphael Varane lascia la Nazionale francese: il difensore dello United conferma le indiscrezioni circolate nelle ultime ore

Raphael Varane ha deciso di lasciare la Nazionale francese. A confermare la notizia lo stesso difensore tramite un messaggio sui propri canali social.

IL MESSAGGIO – Rappresentare il nostro grande paese per un decennio è stato uno dei più grandi onori della mia vita. Ogni volta che ho indossato questa speciale maglia blu, ho provato un immenso orgoglio. Il dovere di dare tutto, di giocare con il cuore e di vincere ogni volta che si entra in campo. Ci sto pensando da diversi mesi e ho deciso che è il momento giusto per me di ritirarmi dal calcio internazionale.

Da bambino ricordo di aver seguito France 98, questa squadra, questi giocatori che ci hanno fatto vivere emozioni indescrivibili. Sognavo di fare come i nostri eroi e, 20 anni dopo, ho vissuto una delle esperienze più belle della mia vita, che mi ha reso davvero orgoglioso. Abbiamo portato a casa la Coppa!! Non lo dimenticherò mai. Sento ancora ogni singola emozione provata quel giorno, 15 luglio 2018. È stato uno dei momenti più grandi e memorabili della mia vita.

Questa vittoria che abbiamo vinto insieme non sarebbe mai stata possibile senza il supporto di Didier Deschamps, di ciascuno dei membri della dirigenza e del nostro staff in questi anni, dei miei compagni di squadra che hanno difeso la nostra maglia in ogni nostra partita. .

Ma soprattutto, questa vittoria non sarebbe stata possibile senza il supporto di ciascuno di voi lungo questo percorso.

Il tuo entusiasmo, i festeggiamenti e i ricordi del nostro ritorno in Francia rimarranno impressi nella mia mente per sempre.

Anche dopo la sconfitta in finale dello scorso anno, con sicuramente un ottimo percorso, al nostro ritorno ci avete accolto come degli eroi. A ognuno di voi, mille volte GRAZIE!

Mi mancheranno sicuramente questi momenti con te, ma è giunto il momento che la nuova generazione prenda il sopravvento. Abbiamo un gruppo di giovani talenti pronti a prendere il sopravvento, che meritano una possibilità e che hanno bisogno di te.

Dal profondo del mio cuore, grazie. Raffa.