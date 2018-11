La Juventus cerca un nuovo difensore centrale e pensa a Rapha Varane. Il difensore sarebbe una richiesta di Zidane in caso di arrivo in bianconero

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del possibile arrivo di Zinedine Zidane sulla panchina della Juventus. Il tecnico francese è apprezzato dal presidente Agnelli ed è uno dei sogni della tifoseria bianconera. Dopo i 5 anni in campo, Zizou potrebbe continuare a regalare magie sulla panchina. Dopo le 3 Champions vinte in 2 anni e mezzo al Real Madrid, il tecnico francese ha scelto di prendersi un anno di pausa e sta aspettando la giusta chiamata. Il Bayern Monaco e il Manchester United ci hanno provato ma il tecnico non vorrebbe iniziare a stagione in corso. Secondo alcuni l’allenatore avrebbe un’intesa con la Juve per l’anno prossimo e vorrebbe portare con sé Raphael Varane.

Il difensore centrale francese del Real Madrid è uno dei pupilli di Zizou ed è uno dei migliori difensori al mondo. Il difensore campione del mondo con la Francia non è più un insostituibile del Real dopo la partenza dell’allenatore francese e potrebbe andare via. Secondo Don Balon infatti il tecnico francese sta negoziando il proprio futuro sulla panchina bianconera e avrebbe chiesto al presidente Agnelli l’acquisto di Varane.