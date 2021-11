Vecino: «All’Inter sto vivendo una situazione strana, che non mi aspettavo»

Matias Vecino, dal ritiro dell’Uruguay, ha mandato un messaggio chiaro verso l’Inter: le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell’Uruguay, il centrocampista nerazzurro, Vecino, ha parlato anche dell’Inter, lanciando un chiaro messaggio al club.

«Con la Nazionale ho sempre avuto la possibilità di giocare, ho sempre avuto continuità. Nel calcio ci sono dei momenti, passiamo per differenti situazioni. In questo caso nell’Inter, negli ultimi mesi, sto vivendo una situazione che non era quella che mi aspettavo di vivere all’inizio dell’annata stando a quanto stabilito dopo aver parlato con l’allenatore e con il club. Bisogna sempre rispettare le decisioni che prendono gli allenatori, restare concentrati, allenarsi al massimo, però se questi momenti andranno avanti un po’ troppo, credo che dovremo parlare per decidere il futuro».