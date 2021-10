Venezia, Aramu: «Abbiamo lavorato bene. Sappiamo come fargli male»

Mattia Aramu ha parlato nel pre partita della sfida al Cagliari: ecco le dichiarazioni del giocatore del Venezia

Mattia Aramu a DAZN prima di Cagliari-Venezia.

«Siamo consapevoli dell’importanza della gara. Abbiamo lavorato bene in questi due giorni, sappiamo che il Cagliari è una grande squadra. Siamo pronti. Dovremo partire forte, ci aspettiamo un atteggiamento aggressivo da parte loro. Combattiamo minuto dopo minuto perché loro hanno individualità importanti che posso cambiare la partita da un momento all’altro. Noi restiamo compatti, sappiamo come far loro male».