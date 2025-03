Italiano su Castro: «Ha riscontrato questo infortunio. Esonero Thiago Motta? Sempre sgradevole quando...»

Venezia Bologna, la conferenza stampa di Italiano. Le parole del tecnico alla vigilia del match: considerando la posta in palio molto alta

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa rilasciando qualche dichiarazione in vista della gara contro il Venezia.

VENEZIA – «Partita difficile, come tutte in Serie A toste, vedendo gli ultimi risultati del Venezia dovremo andare a fare una grande partita. Ognuno ha fame per il proprio obiettivo e tutti metteranno in campo i propri valori, ognuno per il proprio obiettivo. Dovremo prepararci bene dal punto di vista mentale e controbattere colpo su colpo. Mi dispiace che durante la sosta non abbiamo avuto tutti a disposizione, sono arrivati solo oggi i sudamericani, ma è normale tutti hanno queste difficoltà e dobbiamo affrontarle»

INFORTUNI (E CASTRO) – «Castro ha preso questa botta al piede, era squalificato non sarà con noi, deve smaltire questa contusione ma nulla di particolare, sembrava qualcosa di diverso invece è solo una contusione. Lykogiannis durante una partitella ha preso questa piccola distorsione alla caviglia non sarà a disposizione, Lollo de Silvestri ha fatto quattro giorni a casa con l’influenza è rientrato solo oggi. Loro 3 non ci saranno, per il resto sono tutti a disposizione»

ESONERO THIAGO MOTTA – «Mi dispiace perché è un collega, sempre sgradevole mollare un lavoro che è iniziato, sono aspetti che sappiamo tutti, ci saranno altri momenti in cui potrà dimostrare il valore come ha fatto qui a Bologna»