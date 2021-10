Venezia, Busio: «Felice per il mio gol. Penso di somigliare a Pirlo»

Le parole del giovane Gianluca Busio, decisivo per il Venezia nel raggiungere il pareggio in casa del Cagliari

La sua rete al 92′ ha sorpreso l’estremo difensore del Cagliari Alessio Cragno e ha permesso al Venezia di tornare a casa con un pareggio importante. Gianluca Busio, centrocampista della squadra lagunare, festeggia la sua rete ai microfoni di Dazn.

PRIMO GOL IN SERIE A – «È una gioia che non si può spiegare. Sono davvero felice del mio primo gol in Serie A».

BUSIO SIMILE A GATTUSO? – «Per me somiglio più a Pirlo a dire la verità».