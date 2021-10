Venezia, Ceccaroni: «Risultati negativi? Il nostro è un percorso a lungo termine»

Pietro Ceccaroni, difensore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Genoa: le sue dichiarazioni

RISULTATI NEGATIVI – «Il nostro è un percorso a lungo termine, non possiamo basarci su una singola partita, sappiamo che alcune partite non sono andate bene dal punto di vista del risultato ma la squadra ha sempre dato tutto. Non è andata benissimo l’ultima partita, ma stiamo lavorando duramente per essere pronti contro il Genoa, però sia in caso di vittoria che di sconfitta il campionato non finirà domenica, servono ancora tanti punti».

ZANETTI – «Con il mister abbiamo intrapreso un percorso che prevede di giocare sempre palla dal basso, mi piace questo tipo di gioco e sono a disposizione del mister, che ha idee molto buone e dobbiamo metterle in campo. Ci chiede di portare palla e creare superiorità numerica, quando posso spero di farlo al meglio».

SPEZIA – «Sono partite diverse, con lo Spezia eravamo partiti un po’ bloccati all’inizio, dopo che avevamo fatto una grande partita siamo stati puniti dall’eurogol di Bourabia. Contro la Salernitana dopo il buon primo tempo abbiamo smesso un po’ di giocare, poi gli episodi hanno girato un po’ contro di noi, eravamo stati bravi fino all’ultimo a portare a casa il punto, dovremo cercare di stare più attenti».