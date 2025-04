Venezia Milan, Conceicao nel post: «Non sono un fan di questo modulo. Futuro? Vedremo fra un mese anche cosa voglio io»

Conceicao al termine di Venezia Milan ha commentato la vittoria del Penzo ai microfoni di DAZN

Al termine di Venezia–Milan, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Sergio Conceicao. Queste le sue dichiarazioni:

SULLA PARTITA – «Non era facile dopo il derby avere quella concentrazione che ci è mancata negli ultimi mesi. Ho visto le partite del Venezia in casa e non era facile venire qua. Anche considerando l’ambiente post derby, non era facile avere questa voglia portare a casa tre punti. Qui arrivi c’è la baca, mancano solo le palme. Oggi serviva vincere per dare solidità a quanto fatto in Coppa».

IL FINALE DI STAGIONE – «In campionato ci sono anni che non vanno bene come questo. Ci sono però dei trofei da vincere e per un club come il Milan è importante, anche per finire con un’immagine diversa. Stiamo trovando quell’equilibrio che ci è mancato. A livello offensivo siamo tra le migliori in Italia ma dobbiamo crescere difensivamente».

SUL MODULO – «Non sono un fan di questo modulo, ma devo adattarmi alle caratteristiche che ho all’interno della squadra. In campo metto i giocatori che penso che possano darmi la possibilità di vincere le partite, conta poco se gioca uno o l’altro. Sono bravissimi come gruppo, a volte anche troppo. Sono troppo simpatici».

SU GIMENEZ – «A fine partita mi ha detto che la gara non è andata bene. Ma io gli ho detto che segnare era importante. Lui deve lavorare per la squadra con o senza palla, sappiamo le sue qualità e i gol arriveranno».

CONCEICAO RESTA AL MILAN? – «Non è importante in questo momento, conta il Milan. Con il mio staff lavoriamo tante ore al giorno, poi succede che non vinci le partite. Stiamo lavorando duro, fra un mese più o meno si deciderà e dirò anche cosa voglio io, perché potrei avere anche io altri pensieri. Magari voglio andare in vacanza in Portogallo per 10 anni».