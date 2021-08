Venezia, Molinaro: «Potevamo fare di più, ma abbiamo dato battaglia»

Il capitano del Venezia Cristian Molinaro commenta la sconfitta per 2-0 contro il Napoli

Cristian Molinaro, capitano e difensore del Venezia, ai microfoni dei canali ufficiali dei lagunari ha commentato la sconfitta per 2-0 in casa del Napoli.

«In superiorità numerica potevamo fare qualcosa in più; va detto che comunque oggi c’erano diverse assenze ed avevamo tanti esordienti in campo ed il fatto di aver comunque dato battaglia contro il Napoli ci fa ben sperare per il proseguo del campionato e ci permette di lavorare in prospettiva per riuscire a fare il campionato che abbiamo in testa. Sappiamo che non sarà facile ma con la squadra al completo possiamo e dobbiamo dire la nostra. Sarà fondamentale però cercare di tenere alta la concentrazione per i 90 minuti per fare quel salto in più in avanti».