Venezia Monza 1-0: i veneti vincono e sperano ancora nella salvezza!

Venezia Monza LIVE: sintesi, cronaca, risultato e moviola del match in programma per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A

La cronaca, sintesi e diretta LIVE di Venezia Monza, valevole per la 32ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025, in programma alle 15:00.

SEGUI LA DIRETTA

PRIMO TEMPO – Entrambe le squadre hanno avuto difficoltà a concretizzare le occasioni, con il Monza che ha mantenuto il possesso palla per il 56% del tempo. Da segnalare un miracolo del portiere del Venezia, Radu, che ha negato il gol a Carboni con una parata spettacolare. Inoltre, sono stati ammoniti Alessio Zerbin per il Venezia e Kacper Urbanski per il Monza.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa la musica non cambia, da segnalare al 57′ segnalare l’intervento ai danni di Dany Mota visionato al VAR per capire se ci fossero gli estremi per il calcio di rigore, fino a quando al 72 arriva la grande botta dei veneti grazie a Daniel Fila. Al 77′ Nicolussi Caviglia si avvicina al raddoppio dove solo Turati riesce ad allungarsi.

FORMAZIONI UFFICIALI

Venezia (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Busio, Nicolussi Caviglia, Kike Perez, Ellertsson; Oristanio, Gytkjaer. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Monza (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo, Carboni; Birindelli, Urbanski, Bianco, Akpa Akpro, Ciurria; Dany Mota, Keita Baldé. Allenatore: Alessandro Nesta