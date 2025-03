Manna ottimista: «Orgogliosi di avere un Napoli con tanti italianai. Quel giocatore ci sta facendo godere» - Calcio News 24

Venezia Napoli, le dichiarazioni del ds Manna in vista del match rilasciando qualche parola importante

In vista di Venezia Napoli, il ds Manna ha voluto rilasciare qualche dichiarazione ai microfoni di DAZN.

LE PAROLE – «Avere tanti italiani è un grandissimo fattore identitario e un grande vantaggio oltre a un motivo di orgoglio mandare 5 giocatori in Nazionale. Spinazzola sta facendo una grande stagione e periamo di ampliare ancora il numero dei convocati, anche se non è facile. Jack è un calciatore importante, che fa parte della Nazionale. Ha fatto cose importanti nel suo percorso, è stato penalizzato dal sistema di gioco ma non era facile ritagliarsi uno spazio e ci è riuscito. Ha sempre lavorato, senza lamentarsi, si è conquistato uno spazio importante confermato con le ottime prestazioni che sta facendo. Siamo contenti di potercelo godere»