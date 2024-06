Venezia, Niederauer: «Ecco chi spero che RIMANGA DA NOI. La mia volontà è la STESSA dei tifosi, ci hanno spinto verso il GRANDE SOGNO»

Duncan Niederauer, presidente del Venezia, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della promozione in Serie A e del futuro

Il presidente del Venezia Duncan Niederauer ha parlato in conferenza stampa qualche giorno dopo la promozione in Serie A tramite playoff. A riportare le dichiarazioni è tuttoveneziasport.it.

STAGIONE – «E’ stata una grande stagione, voglio ringraziare innanzitutto la squadra, l’allenatore e tutto lo staff per le sfide che hanno dovuto affrontare e hanno superato egregiamente. Ringrazio anche i nostri partner e i nostri fornitori per il sostegno che ci hanno dimostrato, solo grazie all’impegno di tutti siamo riusciti a conquistare la Serie A. Infine, voglio ringraziare tutti i nostri tifosi, 18 mesi fa eravamo in una situazione molto difficile e forse non meritavamo nemmeno il loro sostegno. E’ incredibile pensare a quanta strada è stata fatta da allora, quest’anno i tifosi ci hanno sostenuto e spinto verso il grande sogno che si è avverato per tutti noi»

SERIE A – «Quello che vogliono i tifosi è la stessa volontà che ho io, siamo stati molto chiari, l’idea è quella di mantenere intatta gran parte della rosa che abbiamo a disposizione. Nella seconda metà della stagione abbiamo giocato con il 3-5-2 che è stato uno dei nostri punti di forza grazie al ritorno di chi non stava bene come Idzes o Svoboda. Siamo tutti d’accordo nel voler mantenere il nucleo che ha consentito alla squadra di ottenere questo risultato, poi chiaramente questo dipenderà da tanti fattori, ci piacerebbe trattenere ragazzi come Pohjanpalo, Altare, Joronen, Tessmann e Busio e penso sia anche la loro volontà. Pensiamo che questo nucleo di giocatori sia più pronto rispetto a quello con cui siamo andati per la prima volta in Serie A. Per quanto riguarda la questione Vanoli è evidente che dobbiamo fare un passo alla volta, è un grande allenatore e ha fatto un grande percorso con noi, la rosa era forte ma vincere i playoff e la B non è facile ma lui è riuscito ad ottenere questo risultato»

CALCIOMERCATO – «La speranza di tutti è che possa rimanere, anche i giocatori hanno piacere che rimanga, così come il sottoscritto, ritengo che la Serie A sia una grandissima opportunità, i tifosi sono con noi, c’è uno stadio che sta nascendo, abbiamo una bellissima sede. Sono al corrente dei rumors di mercato intorno al suo nome, ha ancora due anni di contratto, un contratto che reputo equo rispetto al grande lavoro che ha svolto. Sapete che c’è una clausola, ma questa clausola non è oggetto di negoziazioni, inutile parlare di contropartite tecniche o riduzioni, la clausola è chiara, nel caso dovrà essere rispettato quel genere di accordo preso, questo è chiaro. Abbiamo sempre detto il suo pensiero sul mister, ora dovrà prendere una decisione anche lui, ci farebbe piacere che lui e il suo staff rimanessero»