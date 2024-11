Venezia Parma, Pecchia: «Rimonta nata dall'ambiente positivo»

L’allenatore del Parma festeggia dopo la vittoria esterna sul campo del Venezia per 2-1. Ecco le sue parole

Fabio Pecchia, tecnico del Parma, ha parlato nella consueta conferenza stampa post partita dopo la vittoria dei suoi uomini contro il Venezia. Ritorno alla vittoria dunque per i crociati.

COSA LA RENDE CONTENTO – «Un po’ tutto, soprattutto la vittoria che ci mancava, ma ci era sfuggita in altri casi anche quando lo meritavamo. Bene il ritorno di Benedyczak era una partita non semplice per lui dopo tanto tempo e sono contento per lui»

PREPARAZIONE – «L’avevo pensata diversa dato che siamo andati sotto subito. Ora sto recuperando diversi giocatori, ma cambiamo sempre mantenendo le nostre idee ben salde»

SCELTE DAVANTI – «A Torino la partita con la Juve ci ha tolto tante energie, che abbiamo poi pagato a Genova. Avevo bisogno di nuove energie, avevo l’impressione poi che Benedyczak e Cancellieri avevano qualcosa in più»

RIMONTA – «Non era facile, c’era un bell’ambiente, ci portiamo a casa 3 punti contro una squadra che stava bene ed arrivava da un bel periodo»

ENTUSIASMO – «Chiedo all’ambiente di crearlo, perché conosco troppo bene questa squadra: ha bisogno dell’entusiasmo per esprimersi e fare bene. Certo, non ho raccontato barzellette, mi sono comportato nello stesso modo continuando sulle mie idee»