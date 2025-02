Di Francesco polemico: «Ora basta! Mi sono rotto le scatole di questi rigori. Non sopporto che succeda contro di noi»

Venezia Roma, ecco le parole dell’allenatore Eusebio Di Francesco dopo il match di Serie A 2024/2025. Le dichiarazioni

Eusebio Di Francesco, ai microfoni di DAZN, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Venezia Roma di Serie A.

LE PAROLE – «Abbiamo fatto un’ottima gestione della palla ma negli ultimi 20 metri dobbiamo crescere in qualità e nelle scelte finali. Il rigore? Sono quei rigorini che si danno adesso, ce ne poteva essere uno anche per noi. Mi sono rotto le scatole, l’ho detto anche all’arbitro. Non sopporto più che il difensore cerca di intervenire, l’attaccante lo sfiora, tutti vanno per terra e poi fischia fallo contro. Questo calcio va all’indietro invece che avanti. I rigori sono una questione individuale, bisogna capire quando bisogna temporeggiare e quando intervenire. I rigori li hanno commessi sia i nuovi acquisti sia quelli che c’erano prima. La Roma ha vinto grazie a dei particolari, dove noi non siamo stati bravi nonostante la gestione superiore della palla. Bisogna imparare a fare la scelta giusta, perché solo così si diventa giocatori di alto livello».