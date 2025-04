Venezia, l'ex Seno sulla squadra di Di Francesco: «Ecco cosa manca per la salvezza. E su Pohjanpalo...»

Andrea Seno, ex giocatore e dirigente del Venezia ha parlato della lotta salvezza della squadra di Di Francesco

Andrea Seno, ex giocatore e dirigente del Venezia, segue con attenzione la squadra di Eusebio Di Francesco e intervistato da La Nuova di Venezia e Mestre ha espresso il suo punto di vista sulla situazione attuale del club.

«La situazione del Venezia ormai è abbastanza chiara – ha detto -. Le prestazioni della squadra ci sono sempre state, ed è una cosa evidente a tutti. Una squadra che praticamente non è mai andata sotto con nessun avversario, fatto salvo un paio di volte».

Cosa manca: «In Serie A, se hai due-tre occasioni da rete a partita e davanti alla porta non fai gol, prima o poi ti castigano e il gol lo subisci. I numeri degli arancioneroverdi parlano chiaro, è la storia di questo campionato del Venezia. Nella massima serie, se non hai uno davanti che ti fa 10-12 gol è dura salvarsi».

Cessione di Joel Pohjanpalo: «Sta dimostrando il suo valore e ha iniziato a segnare con continuità. In Serie B ci sono giocatori che fanno la differenza, il finlandese è uno di questi. Ma in A è tutta un’altra storia e si fa fatica. Non credo che la sua presenza in laguna potesse cambiare il destino del Venezia».