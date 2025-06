Venezia, UFFICIALE il nuovo allenatore: è Giovanni Stroppa! Per lui contratto annuale – il COMUNICATO

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Venezia ha annunciato la firma del nuovo allenatore, Giovanni Stroppa.

Per il tecnico, da giocatore con un passato da Milan e Lazio, contratto annuale per i veneti dopo l’esperienza duplice sulla panchina della Cremonese nelle ultime due stagioni e riportata in Serie A tramite i play-off.

Ora, l’obiettivo di Stroppa, sarà quello di riportare subito in Serie A il Venezia, appena retrocesso sotto la guida di Di Francesco.

IL COMUNICATO – «Il Venezia FC comunica di aver affidato a Giovanni Stroppa l’incarico di allenatore della prima squadra. Stroppa ha firmato un contratto annuale fino al termine della stagione 2025/26 con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A.

Nato nel 1968 a Mulazzano in provincia di Lodi, Giovanni Stroppa, terminata la carriera da giocatore, intraprende il percorso da allenatore sedendo sulla panchina della Primavera del Milan, con cui nel 2010 vince la Coppa Italia di categoria.

Successivamente allena le prime squadre del Sudtirol, Pescara e Spezia, ma è con il Foggia che, nella stagione 2016/17 ottiene la promozione in Serie B e la Supercoppa di Lega Pro. Trasferitosi al Crotone nella stagione 2018/19, con i rossoblù centra la sua prima personale promozione in Serie A.

Nell’estate del 2021 prende la guida della prima squadra del Monza in Serie B, con cui al termine della stessa conquistauna storica promozione in Serie A, la prima nella storia del club brianzolo, battendo il Pisa nella finale dei play-off.

Il 19 settembre del 2023, Stroppa viene ufficializzato come nuovo allenatore della Cremonese, con cui, il primo giugno del 2025 ottiene la terza personale promozione in Serie A.

Contestualmente all’arrivo di mister Stroppa, si uniscono allo staff tecnico della Prima Squadra del Venezia FC: Andrea Guerra in qualità di Allenatore in Seconda, Fabio Allevi e Andrea Primitivi come Preparatore Atletico, Nicola Dibitonto come Preparatore dei Portieri e Giuseppe Brescia nel ruolo di Collaboratore Tecnico.

Benvenuto, Mister.»