Venezia, Zanetti: «Fiorentina più forte, ma abbiamo fatto la partita che serviva»

Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo sulla Fiorentina

VITTORIA – «Serata perfetta, abbiamo battuto una squadra veramente forte, dando tutto quello che avevamo».

ARAMU – «Quando sono arrivato era bloccato in una posizione, io preferisco svari. Ha qualità che sta dimostrando, ha visione di gioco e in questo può migliorare. Si spende tanto anche in fase di non possesso, è molto intelligente. Sul gol è stato anche molto bravo e intelligente a fare quella lettura. Lo abbiamo fatto giocare più esterno per aprire la loro difesa».

MODO DI GIOCARE – «Bisogna avere l’umiltà di capire chi si è. Oggi abbiamo giocato con una squadra molto più forte, concedendo poco e creando occasioni. Il possesso palla lo abbiamo lasciato, chiudendo gli spazi e attaccando di contropiede. Abbiamo cambiato modo di giocare, ma dobbiamo fare di necessità virtù senza dimenticarcelo mai».

HAPS – «Ottima partita, è un giocatore di spessore che ha fatto vedere buone cose oggi. Nella difesa a quattro può migliorare ancora, venendo da un campionato in cui la tattica è in secondo piano. Stasera è stato ordinato contro una squadra difficile. Oggi lo abbiamo scoperto».

VACCA- «Tra me e lui c’è amore sportivo. C’è una stima reciproca infinita, ci siamo dati tanto. Non mancano i momenti dove ci dimostriamo quanto ci vogliamo bene. Il calcio è anche emozione. E’ un uomo vero, non facile da allenare, ma mette in campo tutto quello che ha e si vede».