Ventola ha un consiglio: «Juve, cambia Pirlo con Zidane»

Nicola Ventola, ex giocatore nerazzurro, ha parlato del momento della Juve e del futuro di Pirlo. Le parole dell’ex attaccante dell’Inter

Intervenuto ai microfoni della BoboTv, Nicola Ventola ha parlato del futuro della Juve e di Pirlo.

«Se ci fosse la possibilità di sostituirlo con Zidane, lo farei. La Juve è la più solida come società, difficilmente sbaglia le scelte. Avrei fatto scelte diverse, mandando via qualche vecchietto e prendendo qualche giovane. Avrei dato più spazio ad altri, come a Demiral».

