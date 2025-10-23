Ventola sull'Inter: «Noto una squadra abbastanza compatta. Su Chivu penso che...» - Calcio News 24

Nicola Ventola: «Inter più forte e compatta con Chivu, Napoli alle prese con assenze pesanti»

Nicola Ventola, ex attaccante dell’Inter, ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli la prossima sfida di Serie A tra Napoli e Inter, in programma sabato al Maradona. L’ex nerazzurro ha analizzato la situazione delle due squadre, soffermandosi in particolare sul lavoro di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter e sulle difficoltà che il Napoli dovrà affrontare.

Ventola ha iniziato parlando della recente sconfitta del Napoli in Champions League contro il PSV Eindhoven, sottolineando come i primi 30 minuti della partita siano stati positivi per gli azzurri: «Della partita contro il PSV salvo i primi 30 minuti, l’atteggiamento e la voglia di tirare in porta». Tuttavia, la pesante sconfitta ha lasciato strascichi e aumenterà la determinazione del Napoli in vista della sfida contro l’Inter.

Riguardo all’Inter, Ventola ha evidenziato il progresso della squadra sotto la guida di Chivu: «Chivu sta facendo un grande lavoro sulla panchina nerazzurra. Rispetto a Inzaghi, che aveva titolari fissi e lasciava fuori molti giocatori, oggi l’Inter ha un gruppo più compatto e tutti vengono considerati. Questo rende la squadra più forte e più equilibrata». L’ex attaccante dell’Inter ha sottolineato come la capacità del tecnico rumeno di gestire il gruppo sia un elemento chiave nella recente serie positiva dei nerazzurri.

Per quanto riguarda il Napoli, Ventola ha parlato dell’importanza di alcuni giocatori fondamentali, come Lobotka, il cui infortunio rappresenta un problema non da poco. Inoltre, l’assenza di Hojlund pesa molto sul rendimento degli azzurri: «Manca la qualità e l’attacco alla profondità che lui garantisce. Per me è stata una perdita importante per il Napoli».

In vista della sfida, Ventola ha quindi descritto un’Inter in forma e molto motivata, pronta a sfruttare le difficoltà del Napoli per consolidare la propria posizione in classifica. Il match si preannuncia infuocato e sarà un banco di prova importante per entrambe le squadre.

In sintesi, secondo Nicola Ventola, l’Inter con Chivu ha ritrovato equilibrio e fiducia, mentre il Napoli dovrà fare i conti con assenze importanti. Sarà una partita da non perdere per tutti gli appassionati di Serie A e un test cruciale per la corsa al vertice.

