Calciomercato
Verde lascia lo Spezia e l’Italia: firma con il Karagümrük, ufficialità prevista a breve
Daniele Verde, ex Roma tra le altre, verso il Karagumruk: firma apposta, manca solo l’ufficialità. Tutti i dettagli
Daniele Verde è pronto per una nuova esperienza all’estero: l’esterno offensivo dello Spezia ha firmato con il Karagümrük e manca solo l’annuncio ufficiale, atteso nelle prossime ore, per rendere definitivo il trasferimento.
L’operazione è stata strutturata come prestito con diritto di riscatto, una formula che permetterà al club turco di valutarne il rendimento sul campo prima di decidere un eventuale acquisto a titolo definitivo.
Per il classe 1996 si tratta di una svolta importante nella carriera: dopo le esperienze in Serie A e Serie B, Verde si prepara a misurarsi con un campionato diverso, dove il Karagümrük conta sulle sue qualità tecniche, sulla capacità di saltare l’uomo e sulla pericolosità sui calci piazzati per rinforzare il reparto offensivo.
