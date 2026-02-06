Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Calciomercato

Verde lascia lo Spezia e l’Italia: firma con il Karagümrük, ufficialità prevista a breve

Published

1 ora ago

on

By

esult gol Verdi MG8 3376 scaled

Daniele Verde, ex Roma tra le altre, verso il Karagumruk: firma apposta, manca solo l’ufficialità. Tutti i dettagli

Daniele Verde è pronto per una nuova esperienza all’estero: l’esterno offensivo dello Spezia ha firmato con il Karagümrük e manca solo l’annuncio ufficiale, atteso nelle prossime ore, per rendere definitivo il trasferimento.

L’operazione è stata strutturata come prestito con diritto di riscatto, una formula che permetterà al club turco di valutarne il rendimento sul campo prima di decidere un eventuale acquisto a titolo definitivo.

Per il classe 1996 si tratta di una svolta importante nella carriera: dopo le esperienze in Serie A e Serie B, Verde si prepara a misurarsi con un campionato diverso, dove il Karagümrük conta sulle sue qualità tecniche, sulla capacità di saltare l’uomo e sulla pericolosità sui calci piazzati per rinforzare il reparto offensivo.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Guida alla diretta Tv giorgia rossi Guida alla diretta Tv giorgia rossi
Calcio Streaming3 ore ago

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Guida alla diretta TV: la diretta delle partite di oggi di Serie A, Serie B, Mondiale per club, Champions ed...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto6 giorni ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×