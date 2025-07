Veretout, ufficiale il trasferimento all’Al Arabi: svolta araba per l’ex Roma e Fiorentina. I dettagli

Veretout, è ufficiale il trasferimento all’Al Arabi: svolta araba per l’ex Roma e Fiorentina. Il comunicato del club

Jordan Veretout, centrocampista francese classe 1993, ha ufficialmente concluso la sua avventura europea. Dopo un anno al Lione, il giocatore ha scelto di trasferirsi in Qatar, firmando con l’Al Arabi SC. L’annuncio è stato anticipato da un video diffuso sui canali social del club, nel quale il calciatore appare con la nuova divisa e si presenta ai tifosi davanti ai microfoni, confermando il suo approdo nella Qatar Stars League.

Chi è Jordan Veretout

Veretout, cresciuto nel settore giovanile del Nantes, ha poi vestito maglie prestigiose come quella dell’Aston Villa in Premier League, della Fiorentina e della Roma in Serie A, distinguendosi per la sua visione di gioco, i tempi d’inserimento e la capacità di essere decisivo anche in zona gol. In nazionale francese ha collezionato 6 presenze, partecipando anche a competizioni di rilievo come la Nations League.

Contratto fino al 2027

Secondo quanto riportato dalla stampa transalpina, il centrocampista ha sottoscritto un contratto biennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2027. L’operazione si inserisce nel filone sempre più frequente di calciatori europei attratti dalle ambizioni e dalle risorse economiche dei club mediorientali. Veretout va ad aggiungersi a una lunga lista di nomi noti che hanno scelto di dare una svolta internazionale alla propria carriera.

COMUNICATO – Trasferimento di Jordan Veretout ad Al-Arabi L’Olympique Lyonnais ha annunciato il trasferimento di Jordan Veretout al club qatariota Al-Arabi per 500.000 euro, con una quota del 50% nella futura cessione del giocatore.

Arrivato a settembre 2024, Jordan Veretout ha disputato 38 partite in tutte le competizioni con la maglia del Lione.

L’OL ringrazia Jordan per il periodo trascorso nel club e gli augura ogni successo in questa nuova fase della sua carriera in Qatar.

L’Al Arabi con il video di presentazione del giocatore, ha scritto sul profilo social: “Firmato. Sigillato. Pronto a brillare. Veretout è qui!