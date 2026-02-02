Connect with us
Vergara Napoli, Lodi lo racconta: «Io vedo in lui qualcosa di Cassano. Di testa, però, è sempre stato grande»

4 ore ago

Vergara Napoli, Lodi svela: «Io vedo in lui qualcosa di Cassano. Di testa, però, è sempre stato grande». Le dichiarazioni

Salvatore Lodi, il primo presidente che ha creduto nel talento di Antonio Vergara ai tempi dell’Elite Academy Lodi di Frattamaggiore, racconta a La Gazzetta dello Sport l’emozione vissuta sabato sera. Le lacrime in tribuna dopo il gol del giovane azzurro contro la Fiorentina sono il coronamento di un percorso iniziato da bambino.


UN GRANDE GIOCATORE «A quando lo abbiamo accolto nella nostra Elite Academy Lodi di Frattamaggiore. Mi colpì fu la sua testardaggine. Non si fermava mai, perdeva palla e se l’andava a riprendere. Aveva le idee chiare sin da bambino. E adesso, possiamo dirlo: è diventato un grande giocatore».
QUANTO É CAMBIATO «Tanto, soprattutto a livello fisico. Credo rispetto a sei mesi fa abbia messo una massa muscolare importante, specie nelle gambe. Ora non lo sposti, non lo fermi. E ha il talento per imporsi. Spero che la sua ascesa possa essere un assist per la società: qui in tanti hanno talento per emergere. Bisogna puntare sul nostro territorio».
PARAGONI «È duttile e questa è sempre stata la sua forza. Da mezzala ha sempre fatto bene, ma io vedo in lui qualcosa di Cassano. Di testa, però, è sempre stato grande».

