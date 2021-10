Antonin Barak, centrocampista del Verona, ha parlato dopo il pareggio dei gialloblu contro l’Udinese: ecco cosa ha detto

Ai microfoni di DAZN, Antonin Barak ha parlato dopo l’1-1 tra Verona e Udinese.

PARTITA – «Giocare a Udine è sempre difficile perchè l’Udinese è una squadra forte fisicamente e chiude bene gli spazi in difesa. Abbiamo sofferto tanto soprattutto nel primo tempo, Montipò ha fatto due parate fondamentali per permetterci di restare in partita. Sul rigore avevo fiducia in me stesso, ero tranquillo».