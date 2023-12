Verona, Baroni: «Senza l’espulsione avremmo potuto vincerla»

Le parole di Marco Baroni, allenatore dell’Hellas Verona, in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Lazio

Marco Baroni, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa dopo l’1-1 contro la Lazio.

PAROLE – «Si giocava contro una squadra forte, ben allenata, nel primo tempo siamo stati forse un pochino timorosi, potevamo alzarci di più, anche se comunque loro nel primo tempo non hanno avuto grandi occasioni. Se nel secondo tempo non ci fosse stata l’espulsione forse avremmo potuto osare di più. Bisogna fare delle scelte di coraggio, Duda è il centrocampista più forte che abbiamo, avevamo bisogno della sua qualità in palleggio, nonostante il giallo addosso pensavo che potesse gestire anche questa situazione, purtroppo non è andata così».