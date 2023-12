Verona, Baroni: «Sono partite in cui vorrei andare in vantaggio. Attaccati alla prestazione»

Marco Baroni, allenatore del Verona, ha parlato così dopo il match giocato contro la Fiorentina: le dichiarazioni

Marco Baroni ha parlato a Dazn dopo Fiorentina-Verona.

LE PAROLE – «C’è dispiacere per la squadra e per i tifosi, avevamo l’occasione di fare punti perchè nel primo tempo, per come ci eravamo espressi, potevamo anche finire avanti. Dobbiamo rimanere attaccati alla prestazione, ma rimangono delle gare in cui vorrei andare in vantaggio. Adesso quello che conta è mettere la testa sulle prossime gare. La squadra è in crescita anche per consapevolezza, abbiamo giocato veloci in verticale ma è incredibile non essere riusciti a metterla dentro».