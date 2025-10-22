Pavoletti, grande ritorno in vista di Verona Cagliari? Spunta fuori una nuova indiscrezione - Calcio News 24

Pavoletti pronto a guidare il Cagliari: a Verona può tornare titolare. La situazione

Il Cagliari è chiamato a reagire dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna. La squadra di Fabio Pisacane deve dare una scossa alla propria classifica e il match dell’ottava giornata di Serie A contro l’Hellas Verona, in programma domenica 26 ottobre al Bentegodi, rappresenta una tappa fondamentale. La grande attesa è tutta per Pavoletti, che potrebbe finalmente tornare nell’undici titolare.

Dopo mesi di assenza per infortunio, Leonardo Pavoletti è pronto a riprendersi il suo posto al centro dell’attacco rossoblù. Il suo ritorno, anche se non ancora ufficialmente confermato, rappresenterebbe una svolta importante per il Cagliari, non solo dal punto di vista tecnico ma anche sotto l’aspetto emotivo. Il capitano, simbolo di carattere e determinazione, ha lasciato intravedere buone sensazioni nel recente spezzone giocato contro l’Udinese. Ora l’ipotesi di una maglia da titolare si fa sempre più concreta.

Pavoletti, il leader che serve a questo Cagliari

Pavoletti non è solo un attaccante d’area, ma un riferimento per tutto il gruppo. Il suo ritorno al fianco dei compagni potrebbe dare la scossa necessaria in un momento delicato. Il tecnico Pisacane valuta con attenzione il suo utilizzo: la priorità resta proteggere l’integrità fisica del giocatore, ma la necessità di fare punti impone anche scelte coraggiose.

Una delle ipotesi più concrete è quella di schierare Pavoletti dal primo minuto per poi sostituirlo nella ripresa. Tuttavia, non è da escludere nemmeno un impiego più prudente, con il centravanti pronto a entrare nel secondo tempo per sfruttare la sua forza fisica contro una difesa stanca.

Contro un avversario tosto come l’Hellas Verona, il contributo di Pavoletti può rivelarsi decisivo. Il Cagliari ha bisogno di certezze e chi meglio del suo capitano per guidare la riscossa? La piazza rossoblù attende con ansia di rivedere il numero 30 partire titolare, consapevole che la sua presenza può cambiare l’approccio della squadra.

Le ultime ore saranno decisive

La decisione finale su Pavoletti verrà presa a ridosso della gara. Le sensazioni sono positive, ma sarà lo staff medico, insieme a Pisacane, a dare il via libera definitivo. In ogni caso, il rientro del bomber è una notizia che ridà fiducia all’ambiente: il Cagliari ha ritrovato il suo leader.

LEGGI ANCHE LE ULTIMISSIME DI SERIE A