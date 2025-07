Verona, colpo dal Brasile: «Non vedo l'ora»: ecco chi è il nuovo bomber. Ma un big può partire! E Zanetti ha anche il nodo Montipò - Calcio News 24

Verona, colpo dal Brasile: la situazione attuale della squadra gialloblu. Il punto

L’Hellas Verona riparte da Folgaria, ma con una rosa ancora in piena costruzione. Mentre la squadra di Paolo Zanetti ha iniziato a sudare al centro sportivo di Castelnuovo del Garda, il direttore sportivo Sean Sogliano è al lavoro su più fronti per definire l’organico che dovrà affrontare la prossima stagione di Serie A.

Tra un rinnovo in sospeso, una possibile cessione eccellente e un nuovo volto per l’attacco, il cantiere gialloblù è più aperto che mai.

Il primo tassello del calciomercato Verona è già arrivato: si tratta di Giovane Santana do Nascimento, attaccante brasiliano classe 2003 prelevato dal Corinthians. È lui il primo colpo estivo, una scommessa su cui il club punta molto.

Il giocatore si è presentato con grande entusiasmo: «Grazie a Dio il sogno si è realizzato, la mia aspettativa è quella di fare un grande campionato. Ho un po’ di ansia perché non gioco da qualche tempo, ma Verona mi esalta e non vedo l’ora di vivere lo stadio». Giocatore duttile, capace di agire da punta centrale o tra le linee, porta potenza e corsa, ma dovrà ritrovare il ritmo partita dopo un periodo difficile in Brasile.

Sul fronte del mercato, Sogliano gestisce due situazioni delicate. La prima è la possibile cessione del gioiellino Daniele Ghilardi. Sul difensore dell’Under 21 è forte l’interesse del Real Betis, che avrebbe già presentato un’offerta da nove milioni di euro. L’Hellas vuole monetizzare, ma chiede una cifra superiore.

La sua partenza finanzierebbe gli altri colpi in entrata: il Verona cerca infatti un difensore (piace Fali Candé del Venezia) e, soprattutto, un “bomber” capace di garantire quella concretezza sotto porta che a volte è mancata.

Infine, c’è il nodo portiere.

Lorenzo Montipò, titolare indiscusso, ha il contratto in scadenza nel 2026 e attende un segnale dalla società per il rinnovo. La sua volontà è quella di restare, ma serve un incontro per definire il futuro. In caso di mancato accordo, l’alternativa potrebbe essere Emil Audero. Priorità, trattative e rinnovi: l’estate di Sogliano è appena iniziata.