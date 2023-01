Verona, continua la maledizione contro l’Inter, sempre in gol con gli scaligeri

Il Verona continua la maledizione contro l’Inter: negli ultimi 13 incontri ha sempre subito gol, l’ultima volta senza reti fu nel 1990

Neppure stavolta l’Hellas Verona riesce a tenere la porta inviolata. L’Inter ha trovato il gol in tutte le ultime 13 sfide interne di campionato contro il Verona, questa compresa. L’ultima occasione in cui i veneti non hanno subito gol in casa dei nerazzurri risale al’11 marzo 1990, uno 0-0 con Giovanni Trapattoni sulla panchina lombarda.

