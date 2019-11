Verona, convocati di Juric: non c’è Di Carmine

In vista della gara tra Hellas Verona e Brescia, in programma alle 15:00, ecco la lista dei convocati di Juric

Alle 15:00 Verona e Brescia scenderanno in campo in vista del match valido per l’11 giornata del campionato di Serie A. Mister Juric ha diramato questa mattina la lista dei convocati: recuperati Veloso e Dawidowiz, rientra nel gruppo anche Pazzini.

Di seguito la lista completa.

1 Silvestri

3 Vitale

4 Veloso

5 Faraoni

8 Henderson

9 Stepinski

11 Pazzini

13 Rrahmani

14 Verre

20 Zaccagni

21 Gunter

22 Berardi

24 Kumbulla

25 Danzi

27 Dawidowicz

29 Salcedo

30 Wesley

32 Pessina

33 Empereur

34 Amrabat

66 Tutino

88 Lazovic

96 Radunovic

98 Adjapong