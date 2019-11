Verona, cori razzisti a Balotelli: sospesa la squalifica del settore Poltrone Est

La Corte Sportiva d’Appello della FIGC ha sospeso la sanzione per il settore del Verona dopo il caso Balotelli del match contro il Brescia

La Corte Sportiva d’Appello della FIGC ha sospeso la squalifica del settore del Verona dopo i cori razzisti a Balotelli durante il match contro il Brescia. Il comunicato ufficiale.

«La Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, in merito al ricorso presentato da Hellas Verona FC con l’Avv. Stefano Fanini, sulla chiusura del settore Poltrone Est in occasione del match Hellas Verona – Fiorentina, ha disposto un supplemento istruttorio e nelle more ha sospeso la sanzione»