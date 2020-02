Verona, D’Amico: «Contro la Juventus servirà coraggio»

Tony D’Amico, direttore sportivo dell’Hellas Verona, ha presentato la gara al Bentegodi contro la Juventus di Sarri

Interpellato da Dazn in occasione di Hellas Verona-Juventus, il ds degli scaligeri Tony D’Amico ha commentato la sfida in programma questa sera. Ecco le sue parole.

«Io credo che il lavoro del mister in questo momento sia davvero importante. Mercoledì abbiamo fatto una grande partita contro un grande avversario e oggi ci troviamo ad affrontare un’altra grande squadra che da anni domenica il campionato italiano. Sarà una bella prova per noi e per i ragazzi. Con un pizzico di coraggio faremo una grande prestazione».