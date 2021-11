Verona Empoli, forfait di Cutrone: il motivo dell’assenza

Verona Empoli, forfait di Cutrone all’ultimo: problema gastrointestinale per l’attaccante dei toscani

Nuovi problemi per l’Empoli in occasione del match contro il Verona. Pochi istanti prima del fischio d’inizio della sfida, Aurelio Andreazzoli è stato costretto a sostituire Patrick Cutrone per un problema gastrointestinale.

Al posto dell’attaccante ex Wolverhampton è subentrato Leonardo Mancuso, titolare sul terreno del Bentegodi.